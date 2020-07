Benevento, i convocati per il Chievo: c’è una gradita sorpresa (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ultima settimana di fatica e sudore per il Benevento, poi la Strega dirà addio alla serie B immergendosi nel mondo incantato della A. Si partirà domani sera, quando al “Ciro Vigorito” i giallorossi disputeranno contro il Chievo Verona l’ultima gara casalinga della stagione. L’atto conclusivo ci sarà venerdì, teatro lo stadio “Del Duca” di Ascoli. In vista del match con i clivensi di Aglietti, intanto, Pippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei convocati. Spicca una gradita sorpresa nell’elenco stilato dal tecnico piacentino: il ritorno di Luca Antei, infortunatosi lo scorso mese di dicembre. Il nome del difensore scuola Roma figura nella lista dei 22 calciatori ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Benevento, Antei torna tra i convocati #Benevento - TV7Benevento : BENEVENTO-CHIEVOVERONA: I CONVOCATI DI MISTER INZAGHI... - tuttofrosinone : Benevento, i convocati di Inzaghi per il Frosinone - tuttofrosinone : Benevento, i convocati di Inzaghi per il Frosinone -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento convocati Benevento, Antei torna tra i convocati Ottopagine BENEVENTO-CHIEVOVERONA: I CONVOCATI DI MISTER INZAGHI

Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 22 calciatori convocati per la gara di domani 27 luglio, ore 21:00, presso lo stadio “C. Vigorito”, contro il ...

Formazioni ufficiali Frosinone-Benevento 36a giornata Serie B

3 punti in palio per prenotare i playoff: Frosinone di scena stasera alle 21 allo Stirpe contro il già campione Benevento per distanziare ulteriormente le inseguitrici. Occhi puntati sulla sfida valid ...

Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei 22 calciatori convocati per la gara di domani 27 luglio, ore 21:00, presso lo stadio “C. Vigorito”, contro il ...3 punti in palio per prenotare i playoff: Frosinone di scena stasera alle 21 allo Stirpe contro il già campione Benevento per distanziare ulteriormente le inseguitrici. Occhi puntati sulla sfida valid ...