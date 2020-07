Amici di Maria De Filippi, Valentin a Francesca Tocca: ‘Tanti auguri iubire’ (Di domenica 26 luglio 2020) Passati i mesi turbolenti da quanto la passione è esplosa ad Amici ed è diventata pubblica con strascico di polemiche perché lei risultava, ai fan, ancora sposata con Raimondo Todaro, i due adesso possono godersi l’amore alla luce del sole e sotto i riflettori dei social senza più timori. Stiamo parlando di Valentin Alexandru Dumitru e Francesca Tocca. Che i due avessero avuto un flirt durante la trasmissione era stato rivelato proprio dal ballerino di latino americano in uno sfogo su Instagram in cui però annunciava che avrebbe fatto un passo indietro perché non voleva passare per un rovina famiglie. A rimettere le cose a posto era arrivata poi la rivelazione di Raimondo Todaro che chiariva come lui e la moglie fossero già separati e avessero preso strade ... Leggi su tvzap.kataweb

matteosalvinimi : Un abbraccio affettuoso a Rosa Maria, vedova di Mario Cerciello Rega, a tutti i carabinieri che onorano la divisa,… - GMarcuccio : RT @matteosalvinimi: Un abbraccio affettuoso a Rosa Maria, vedova di Mario Cerciello Rega, a tutti i carabinieri che onorano la divisa, ai… - DGrigorem : RT @matteosalvinimi: Un abbraccio affettuoso a Rosa Maria, vedova di Mario Cerciello Rega, a tutti i carabinieri che onorano la divisa, ai… - animalialand : RT @matteosalvinimi: Un abbraccio affettuoso a Rosa Maria, vedova di Mario Cerciello Rega, a tutti i carabinieri che onorano la divisa, ai… - BeniniMarco1 : RT @matteosalvinimi: Un abbraccio affettuoso a Rosa Maria, vedova di Mario Cerciello Rega, a tutti i carabinieri che onorano la divisa, ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Maria ‘Amici di Maria De Filippi’, un ex allievo del talent diventerà papà! Isa e Chia Amici di Maria De Filippi, Valentin a Francesca Tocca: ‘Tanti auguri iubire’

Passati i mesi turbolenti da quanto la passione è esplosa ad Amici ed è diventata pubblica con strascico di polemiche perché lei risultava, ai fan, ancora sposata con Raimondo Todaro, i due adesso pos ...

Valledolmo in festa per il 175° anniversario inizio costruzione chiesa Maria SS. della purità

14:27Halep non giocherà a Palermo dopo l'ordinanza di quarantena per chi arriva dalla Romania 14:27Valledolmo in festa per il 175° anniversario inizio costruzione chiesa Maria SS. della purità 14:27Al ...

Passati i mesi turbolenti da quanto la passione è esplosa ad Amici ed è diventata pubblica con strascico di polemiche perché lei risultava, ai fan, ancora sposata con Raimondo Todaro, i due adesso pos ...14:27Halep non giocherà a Palermo dopo l'ordinanza di quarantena per chi arriva dalla Romania 14:27Valledolmo in festa per il 175° anniversario inizio costruzione chiesa Maria SS. della purità 14:27Al ...