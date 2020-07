Uomini e Donne: Pamela Barretta ha scoperto chi è il suo stalker (Di sabato 25 luglio 2020) Pamela Barretta, nota per aver partecipato a Uomini e Donne, ha finalmente scoperto l’identità del suo stalker, che da mesi la tormenta. Pamela Barretta, prima del suo ritorno al Trono Over di Uomini e Donne per provare a chiarire la sua relazione, ormai naufragata, con Enzo Capo, aveva confidato agli utenti della rete di essere … L'articolo Uomini e Donne: Pamela Barretta ha scoperto chi è il suo stalker è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

meb : Le parole di Alexandra Ocasio Cortez dovrebbero far riflettere tutti. Donne e uomini, tutti. Basta con l’odio verba… - matteosalvinimi : Massima solidarietà alle donne e agli uomini in divisa, dimenticati da un governo che mette in pericolo l’Italia. (2/2) - Piu_Europa : “F*tt*ta p*tt*na”: l’ha chiamata così un rappresentate repubblicano. Questa la replica di Alexandria #OcasioCortez,… - Stragiuse : È doveroso a questo punto ringraziare pubblicamente per la solidarietà espressa tutte le donne che 'ma scherziamo,… - Rosanna86946023 : @fattoquotidiano Da donna: è comodo nascondersi dietro il fatto di essere donna. Anche le donne come gli uomini pos… -