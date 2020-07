Tremendo incidente sull’A1 a Capua: tra i feriti anche una bambina (Di sabato 25 luglio 2020) L’incidente si è verificato sull’A1 tra Capua e Caianello. Cinque i feriti tra cui una bambina, tutti soccorsi dal 118. Continuano gli incidenti sulle autostrade italiane. Si sono formati 6 km di coda sull’A1 tra Caianello e Capua a causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli. Secondo le prime testimonianze due auto si sarebbero scontrate causando il ribaltamento di uno dei mezzi coinvolti. Al momento si parla di 5 feriti tra cui una bambina. Il tratto autostradale coinvolto è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Teano e la Polizia Stradale, oltre alle ambulanze del 118. LEGGI anche >>> Nudo per ... Leggi su bloglive

fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Il conducente del camion racconta i momenti di terrore che hanno preceduto il tremendo impatto in cui ha perso la vita un… - iltirreno : ?? Il conducente del camion racconta i momenti di terrore che hanno preceduto il tremendo impatto in cui ha perso la… - RADIOBRUNO1 : Lo ha raccontato lui stesso nel corso di un'intervista al Corriere della Sera #MarcoBocci #incidente #malattia… - magicaGrmente22 : Marco Bocci: 'Ho scoperto di avere l’herpes al cervello dopo un tremendo incidente in macchina” - infoitcultura : Marco Bocci: “Ho scoperto di avere l’herpes al cervello dopo un tremendo incidente in… -

Ultime Notizie dalla rete : Tremendo incidente Bologna, operaio muore dissanguato La Repubblica Zanardi trasferito al San Raffaele di Milano in terapia intensiva, condizioni instabili

Alex Zanardi è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva neurochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano. A rendere necessario il trasferimento dall'Istituto di riabilitazione neurologica ...

Bologna, operaio muore dissanguato

Un altro tremendo incidente sul lavoro. E ancora in via Zanardi, dove ieri ha perso la vita il conducente di un camion dei rifiuti di Hera. Un operaio di 42 anni è morto ieri pomeriggio mentre stava l ...

Alex Zanardi è stato ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva neurochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano. A rendere necessario il trasferimento dall'Istituto di riabilitazione neurologica ...Un altro tremendo incidente sul lavoro. E ancora in via Zanardi, dove ieri ha perso la vita il conducente di un camion dei rifiuti di Hera. Un operaio di 42 anni è morto ieri pomeriggio mentre stava l ...