Tragedia in vacanza a Mykonos: Carlotta muore a 18 anni in un tragico incidente (Di sabato 25 luglio 2020) Tragedia in vacanza a Mykonos. La vittima dello schianto è Carlotta Martellini che era in vacanza insieme ad alcune amiche sulla nota isola dell’Egeo e pare stessero facendo un giro su una vettura presa a noleggio sul posto quando è avvenuto il fatto. Secondo una primissima ricostruzione del sinistro, l’auto su cui viaggiavano, per cause tutte da accertare, avrebbe sbandato e sarebbe finita in un dirupo insieme ad un’altra vettura. Tragedia nelle scorse ore a Mykonos, in Grecia, dove una ragazza italiana di 18 anni, Carlotta Martellini, è morta a seguito di uno spaventoso incidente stradale in cui è rimasta coinvolta anche una sua amica, ora ricoverata. Le due giovani ... Leggi su limemagazine.eu

