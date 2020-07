Terzo colpo in una farmacia in 5 giorni: bandito fugge a mani vuote (Di sabato 25 luglio 2020) Tavazzano, Lodi,, 25 luglio 2020 - Terza rapina in farmacia in cinque giorni, ma questa volta il colpo sfuma. Martedì un bandito solitario aveva rapinato la farmacia a Mulazzano , mercoledì un ladro è ... Leggi su ilgiorno

Tavazzano (Lodi), 25 luglio 2020 - Terza rapina in farmacia in cinque giorni, ma questa volta il colpo sfuma. Martedì un bandito solitario aveva rapinato la farmacia a Mulazzano, mercoledì un ladro è ...

Gp d’Andalusia, Moto2: brutta caduta per Tetsuta Nagashima, violento colpo alla testa

Il sabato delle prove libere 3 del GP d'Andalusia della Moto2 è stato funestato dalla brutta caduta di Tetsuta Nagashima. Il pilota giapponese del team Ajo Motorsport leader della classifica mondiale ...

