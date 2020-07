Taylor Swift stupisce i fan e pubblica a sorpresa il nuovo album “folklore” (Di sabato 25 luglio 2020) Venerdì 24 luglio – Taylor Swift stupisce i fan e pubblica oggi a sorpresa il nuovo album “folklore”. L’ottavo progetto discografico in studio della cantante è stato annunciato ieri con una serie di foto in bianco e nero sul suo profilo Instagram, che ritraggono la cantautrice immersa in un bosco fiabesco. Taylor Swift ha commentato: “Quasi tutti i progetti che avevo in programma per quest’estate non potranno essere realizzati, ma c’è qualcosa che non avevo pianificato e che invece ho portato a termine. Si tratta del mio ottavo album in studio, folklore. Dentro vi ho riversato tutti i miei capricci, sogni, paure e riflessioni. Prima di ... Leggi su domanipress

