Stazione Centrale, bloccano la scala mobile e tentano un furto: fermate tre donne (Di sabato 25 luglio 2020) Milano, 25 luglio 2020 - Gli agenti della polizia ferroviaria di Milano, nel corso di un servizio antiborseggio, ieri pomeriggio hanno arrestato una 19enne di origine bosniaca per t entato furto ... Leggi su ilgiorno

robby2309 : RT @_valegenni: fuori la stazione di Bologna centrale 4 ragazzi non vedenti, di circa 20 anni, aspettano non so chi finché uno di loro: -Ma… - DeviStareCalmo : RT @_valegenni: fuori la stazione di Bologna centrale 4 ragazzi non vedenti, di circa 20 anni, aspettano non so chi finché uno di loro: -Ma… - remiromi1 : RT @_valegenni: fuori la stazione di Bologna centrale 4 ragazzi non vedenti, di circa 20 anni, aspettano non so chi finché uno di loro: -Ma… - atricalu : RT @_valegenni: fuori la stazione di Bologna centrale 4 ragazzi non vedenti, di circa 20 anni, aspettano non so chi finché uno di loro: -Ma… - iolesolito : RT @_valegenni: fuori la stazione di Bologna centrale 4 ragazzi non vedenti, di circa 20 anni, aspettano non so chi finché uno di loro: -Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Stazione Centrale Stazione Centrale, bloccano la scala mobile e tentano un furto: fermate tre donne Il Giorno Entra nel mirino delle ladre della Stazione Centrale di Milano: "salvata" dalla Polfer

Una complice ha bloccato il tapis roulant schiacciando il pulsante di emergenza e lei ha iniziato a frugarle nella borsa. Voleva scappare con il portafogli, ma per lei sono scattate le manette. È succ ...

La situazione del Movicentro di Cuneo dopo il nuovo sgombero: senzatetto in attesa

CUNEO CRONACA - Ventiquattro ore dopo l'ennesimo (e pare definitivo) sgombero del Movicentro, diventato negli anni "dormitorio" per i senzatetto, decine di persone sono in attesa di essere trasferite ...

Una complice ha bloccato il tapis roulant schiacciando il pulsante di emergenza e lei ha iniziato a frugarle nella borsa. Voleva scappare con il portafogli, ma per lei sono scattate le manette. È succ ...CUNEO CRONACA - Ventiquattro ore dopo l'ennesimo (e pare definitivo) sgombero del Movicentro, diventato negli anni "dormitorio" per i senzatetto, decine di persone sono in attesa di essere trasferite ...