Spal-Torino, Longo: “Giocheremo per Vatta, è stato un maestro. Salvezza? Serve attenzione” (Di sabato 25 luglio 2020) Il Torino si prepara per affrontare la Spal.Moreno Longo, tecnico dei granata, intervenuto ai microfoni di Torino Channel, ha presentato la gara in programma domani contro i biancazzurri di Di Biagio. Le prime parole del coach ex Frosinone sono dedicate alla memoria di Sergio Vatta: "La sua scomparsa è stata dolorosa per tutti, lo ricordiamo con grande affetto perché è stato un maestro di calcio e di vita. Ricordo che quando ho cominciato a fare l’allenatore venne a trovarmi e mi disse: ‘Moreno, ricordati che non sarà difficile insegnare, sarà difficile insegnare a saper apprendere che è la cosa più difficile del tuo lavoro’. E anche nel 2015 ci fu un episodio per me molto particolare: al Toro Ventura ... Leggi su mediagol

