Scontro tra due auto sulla tangenziale ovest di Benevento: quattro feriti (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Paura nel tardo pomeriggio odierno lungo la tangenziale ovest di Benevento. All’altezza dell’uscita per Santa Clementina si è verificato un incidente che ha viste coinvolte due vetture. A scontrarsi sono state una Bmw e una Citroen C3. L’impatto frontale tra i due veicoli ha causato quattro feriti, tutte donne. Da ricostruire la dinamica dell’incidente, compito che spetterà agli agenti della polizia di stato giunti prontamente sul posto. Sul luogo dell’impatto anche i sanitari del 118, giunti con quattro ambulanze, che hanno provveduto a prestare i primi soccorsi alle donne rimaste ferite dopo il violento impatto. SEGUONO AGGIORNAMENTI L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

