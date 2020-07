Sacchi: «De Laurentiis mette al centro il bilancio, conquista ogni obiettivo calcistico con onestà» (Di sabato 25 luglio 2020) Il Mattino ospita una lunga intervista ad Arrigo Sacchi. Tra i temi, anche il Napoli. Sacchi si esprime sul presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. «È un presidente bravo, difficile, che guida la squadra di una città non facile e che mette al centro di tutto il bilancio. E quindi ogni suo obiettivo calcistico è conquistato con onestà. Perché io provo disgusto per chi vince indebitandosi. Non si vince in questa maniera». Sulla rottura del rapporto con Ancelotti non ha dubbi: deve essere stata responsabilità di qualcuno in squadra. «A Napoli Carlo è stato accusato di una cosa che mai nessuno al mondo gli aveva imputato: di non saper gestire un gruppo. ... Leggi su ilnapolista

