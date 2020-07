Pagelle Genoa-Inter 0-3: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di sabato 25 luglio 2020) Le Pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Genoa-Inter 0-3. A Marassi, nel match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i nerazzurri trovano una vittoria importante e volano al secondo posto grazie alle reti di Lukaku, doppietta, e Sanchez. E per un’altra notte la matematica non li esclude ancora dalla corsa scudetto. Genoa (3-5-2): Perin 6; Goldaniga 5, Romero 4.5, Zapata 5; Ankersen 5.5 (31’ st Ghiglione 6), Rovella 6 (31’ st Destro sv), Behrami 6 (14’ st Schone 6), Jagiello 6.5, Criscito 4.5; Favilli 5 (25’ st Pandev 6), Pinamonti 6. In panchina: Ichazo, Marchetti, Barreca, Biraschi, Eriksson, Bianchi, Cassata, Masiello. Allenatore: Nicola ... Leggi su sportface

