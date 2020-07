Omicidio Serena Mollicone, a processo tutti i carabinieri indagati: 11 gennaio prima udienza (Di sabato 25 luglio 2020) Omicidio Serena Mollicone: saranno tutti processati gli indagati per il delitto della 18enne di Arce (Frosinone) consumatosi il 1° giugno 2001. Il gup di Cassino Domenico Di Croce ha infatti disposto il rinvio a giudizio dell’allora maresciallo dei carabinieri della caserma di Arce, Franco Mottola, della moglie Anna Maria, del figlio Marco (tutti accusati di Omicidio volontario e occultamento di cadavere) e di altri due carabinieri, il maresciallo Vincenzo Quatrale, accusato di istigazione al suicidio del brigadiere Santino Tuzi, e l’appuntato Francesco Suprano, accusato di favoreggiamento. Serena Mollicone e il brigadiere TuziSerena Mollicone rinviati a ... Leggi su urbanpost

