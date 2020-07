Obeso con tumore al rene, operazione al Pascale di Napoli (Di sabato 25 luglio 2020) Ha girovagato mezza Italia per essere operato. Obeso, 190 chili, un paziente del Cilento di 41 anni con un tumore al rene ha dovuto fare i conti con una sanita’ impreparata ad assisterlo: dove trovava il letto non trovava la tecnologia, dove c’erano entrambi non c’era la disponibilita’ dei medici a correre il rischio di effettuare un intervento su un paziente tanto Obeso. Poi, la svolta all’Istituto tumori Pascale di Napoli con l’equipe chirurgica di Sisto Perdona’ . Per operarlo il team del Pascale ha dovuto fare ricorso a speciali sistemi di supporto e di lavoro, contando soprattutto su una perfetta sinergia tra i chirurghi, l’equipe anestesiologica, il personale della sala operatoria, si legge in una nota del ... Leggi su ildenaro

Obeso con Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Obeso con