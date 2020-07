Napoli, ingenuo Mertens: squalificato contro l’Inter (Di sabato 25 luglio 2020) L’attaccante Dries Mertens salterà la prossima sfida contro l’Inter per squalifica: brutte notizie per il Napoli Dries Mertens non prenderà parte alla sfida di martedì 28 luglio contro l’Inter, valevole per la 37a giornata del campionato di Serie A. L’attaccante del Napoli, diffidato, è stato ammonito nel corso della sfida con il Sassuolo e dovrà scontare un turno di squalifica. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Napoli, ingenuo Mertens: squalificato contro l'Inter

Dries Mertens non prenderà parte alla sfida di martedì 28 luglio contro l’Inter, valevole per la 37a giornata del campionato di Serie A. L’attaccante del Napoli, diffidato, è stato ammonito nel corso ...

Giua e Koulibaly, tensione in Parma-Napoli: “Non urlare, portami rispetto”

Faccia a faccia teso nel corso del primo tempo di Parma-Napoli tra l’arbitro Giua e Kalidou Koulibaly. Al fischietto sardo non è piaciuto il modo in cui il difensore senegalese si è rivolto verso la f ...

