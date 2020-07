Mattarella agli italiani all’estero: «Avete sofferto con noi per la pandemia: rilanciamo la fiducia nel futuro» – Video (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 luglio)In un messaggio rivolto agli italiani all’estero, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato le comunità italiane diffuse nel mondo che «con grande partecipazione» hanno seguito «le sofferenze vissute nel nostro Paese per il Coronavirus». Nel suo intervento trasmesso da Rai Italia, Mattarella ha poi aggiunto: «Adesso l’impegno è rivolto alla ricostruzione di un tessuto, capace di affrontare i rischi che si manifestano e di rilanciare la fiducia nel futuro». Leggi anche: #Auguripresidente: Sergio Mattarella compie 79 anni. Ed è ancora il protagonista del webIl lungo applauso per Mattarella tra le note di Beethoven ... Leggi su open.online

