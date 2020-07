Mascherine, prime tre multe da mille euro a Salerno, i gestori insorgono (Di sabato 25 luglio 2020) prime tre multe da mille euro per mancata mascherina nei luoghi chiusi a Salerno. Questa mattina, il sindaco Vincenzo Napoli, accompagnato dagli agenti della Polizia municipale, ha effettuato alcuni controlli negli esercizi commerciali della zona orientale di Salerno. Le prime tre multe da mille euro per mancato utilizzo della mascherina sono state elevate in tre esercizi commerciali. Non si esclude la chiusura degli stessi locali. Il sindaco Vincenzo Napoli, accompagnato da pattiglie della polizia municipale di Salerno, ha effettuato svariati sopralluoghi per constatare se gestori e personale degli esercizi commerciali rispettassero le disposizioni anti Covid. «Questa ultima ... Leggi su iltempo

