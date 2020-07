Lampedusa, altri 25 migranti positivi. Gli agenti di polizia: andrà avanti così tutta l’estate. Il sindaco smentisce (Di sabato 25 luglio 2020) Sbarchi a ritmo serrato. Un barchino dopo l’altro. Senza interruzione. E con i migranti a Lampedusa arriva anche il Covid. Lampedusa, l’allarme delle forze di polizia Lancia l’allarme Valter Mazzetti, segretario generale della Federazione sindacale di polizia. “Fra i numerosi migranti arrivati negli ultimi giorni sull’isola risultano diversi casi di positività al Covid 19. Ma non sembra affatto che i meccanismi di risposta sanitaria siano immediati. Urgono protocolli di intervento certi e stabili. Che tengano al riparo dai rischi altissimi del momento la cittadinanza e gli operatori delle forze dell’ordine impegnati massicciamente sull’isola”. Non si sa dove si sposteranno i nuovi ... Leggi su secoloditalia

