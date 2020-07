Lampedusa al collasso: il sindaco disperato, Salvini attacca (Di sabato 25 luglio 2020) «Sono oltre mille le persone nell'hotspot di Lampedusa, e oggi ci sono stati sette sbarchi. Di fatto questo è uno stato d'emergenza, non è che lo dico come sindaco ma come persona. Non possiamo più far entrare nessuno all'interno del centro. Non si può andare avanti così. C'è interlocuzione con il Governo, ma i provvedimenti devono essere presi celermente. Qui si vive alla giornata. Non è che possiamo continuare ad aspettare: se lo svuotiamo bene, se non lo svuotiamo siamo in emergenza». Così il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, traccia il drammatico quadro della situazione sull'isola, dove in un centro di accoglienza da 95 posti sono presenti oltre mille migranti. Il leader della Lega, Matteo Salvini, replica: «Noi ... Leggi su iltempo

LegaSalvini : #LAMPEDUSA AL COLLASSO: 294 SBARCHI NELLA NOTTE. GLI ALBERGATORI: 'COSÌ CI UCCIDONO' - MediasetTgcom24 : Lampedusa, sindaco: 'Hotspot al collasso, dichiaro stato di emergenza' #migranti - matteosalvinimi : A #Lampedusa hotspot al collasso, sovraffollamenti, brande ovunque, gente sui tetti... Penso alla stagione turistic… - CasagrandeStef : RT @adrianobusolin: Sbarchi senza fine, Lampedusa è al collasso - AnnaMaritati : RT @tempoweb: Ora #Lampedusa è al collasso: il sindaco disperato, #Salvini attacca #migranti #coronavirus #iltempoquotidiano -