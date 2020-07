Incidente lungo l’asse mediano: uscita chiusa (Di sabato 25 luglio 2020) Incidente questa mattina lungo l’asse mediano. Lo schianto è avvenuto poco prima di Frattamaggiore in direzione Cardito. Sul posto la polizia che sta deviando il traffico veicolare. Coinvolta una Fiat 600 che si è rigirata a seguito dell’impatto. Non si conosce la dinamica dell’Incidente né se ci siano feriti. Accertamenti sono in corso da parte … L'articolo Incidente lungo l’asse mediano: uscita chiusa Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

infoitinterno : Incidente mortale lungo la strada che attraversa Villaggio Colombero - omoitsgre : ovviamente anche ciò che è successo a Naya è una tragedia, probabilmente mi sconvolge di più la morte di Cory per i… - 79_Alessio : RT @romamobilita: Incidente tra veicoli privati, momentanea interruzione per il tram 3 tra Piramide e Trastevere e per la linea 8 lungo tut… - romamobilita : Incidente tra veicoli privati, momentanea interruzione per il tram 3 tra Piramide e Trastevere e per la linea 8 lungo tutto il percorso. - gabrielepx : @CurvaStone21km Non per forza.. Questo tipo di incidente ha un recupero lungo e complesso e penso che tutti fossero… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente lungo Drammatico incidente nella notte lungo l’Autostrada A8: morto un giovane di 25 anni Fanpage.it A Imola il weekend più tragico della Formula 1, quando morirono nel 1994 Ratzenberger e Senna

Tre Gran Premi di Formula 1 in Italia in meno di due mesi: Monza (la storia di questo sport) e il Mugello (all'esordio) nel mese di settembre, Imola invece torna dopo una lunga assenza. Un circuito st ...

Incidente nella notte sulla Sarzanese: grave quarantenne

Rimasto ferito un uomo a bordo di uno scooter, in pericolo di vita: è stato trasportato d'urgenza al reparto di neurochirurgia di Livorno CAMAIORE. Lo schianto è avvenuto intorno alle 5.40 del mattino ...

Tre Gran Premi di Formula 1 in Italia in meno di due mesi: Monza (la storia di questo sport) e il Mugello (all'esordio) nel mese di settembre, Imola invece torna dopo una lunga assenza. Un circuito st ...Rimasto ferito un uomo a bordo di uno scooter, in pericolo di vita: è stato trasportato d'urgenza al reparto di neurochirurgia di Livorno CAMAIORE. Lo schianto è avvenuto intorno alle 5.40 del mattino ...