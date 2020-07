Genoa-Inter, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di sabato 25 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky di Genoa-Inter, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020. Al Ferraris i rossoblu per chiudere o quasi il discorso salvezza, i nerazzurri per tenere ancora in piedi incredibilmente la lotta per lo scudetto, anche se probabilmente la Juventus lo vincerà un giorno dopo. Intanto sfida importantissima a Marassi, calcio d’inizio alle ore 19.30 di sabato 25 luglio. Genoa-Inter sarà visibile su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi. Leggi su sportface

