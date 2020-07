Genoa-Inter, gol di Sanchez: grande azione di Moses sulla destra (VIDEO) (Di sabato 25 luglio 2020) L’Inter raddoppia. Nel match contro il Genoa, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Antonio Conte trovano la rete dello 0-2 grazie ad una bella azione personale di Victor Moses che sulla destra salta Criscito e mette al centro un assist vincente per Sanchez che spinge la palla in porta e batte Perin. Leggi su sportface

