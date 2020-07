Francesca Tocca fa 31 anni, la dedica di Valentin (Di sabato 25 luglio 2020) Francesca Tocca, la ballerina professionista di Amici, il talent show di Maria De Filippi, ha compiuto in questi giorni 31 anni. La ragazza è reduce dal matrimonio finito con Raimondo Todaro, presenza fissa di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, ma da qualche tempo ha un nuovo fidanzato.Il fortunato si chiama Valentin Alexandru Dumitru ed è uno dei concorrenti di Amici 2020: i due si erano conosciuti durante il programma e i rumors su una loro relazione si erano susseguiti per settimane, ma sono venuti allo scoperto solo di recente, ovvero dopo che Raimondo aveva ufficializzato la sua storia con Paola Leonetti, che ha 23 anni, come reso noto dal magazine Chi, il settimanale rosa diretto da Alfonso Signorini. 25 luglio 2020 08:08. Leggi su blogo

QuotidianPost : Francesca Tocca compleanno; gli auguri d’amore social di Valentin - IsaeChia : #Amici19, #FrancescaTocca compie 31 anni: i dolci auguri del fidanzato #ValentinDumitru (Video) - Novella_2000 : Il romantico messaggio di auguri di Valentin per Francesca Tocca - zazoomblog : Francesca Tocca compie gli anni la sorpresa di Valentin {Video] - #Francesca #Tocca #compie #sorpresa - gossipblogit : Francesca Tocca fa 31 anni, la dedica di Valentin -