Damascelli: il calcio è dei calciatori e non degli arbitri che invece se ne sono impossessati (Di sabato 25 luglio 2020) Tony Damascelli risponde alla lettera di Nicola Miniello che ha allenato per tanti tanti e che prova a fare le sue proposte per sistemare il regolamento riguardo ai falli di mano. Consigli che Damascelli definisce “logici, naturali e che aiuterebbero il calcio a recuperare la sua «pulizia»” Ho avuto occasione, proprio in questi giorni, di parlarne con uno dei migliori allenatori del calcio italiano, Carlo Ancelotti, che mi ha confermato come nella Premier League inglese gli arbitri ricorrano alla consultazione del Var soltanto in casi estremi, il fuori gioco su tutti, mentre evitano di sospendere il gioco e di perdere minuti decisivi per il ritmo agonistico quando si tratta di interventi al limite della regolarità che possono benissimo essere giudicati ... Leggi su ilnapolista

Tony Damascelli, brillante penna italiana, nel suo editoriale su Il Giornale, ha parlato della situazione che sta vivendo Antonio Conte all'Inter: "Un po’ come il marchese del grillo: io so’io e voi n ...

