Con Petrolini e Iosco prosegue il Festival delle musiche

Arezzo, 25 luglio 2020 - L’Asia e New York sono più vicine al Festival delle Musiche. Protagonista da Hong Kong, dove risiede da alcuni anni, sarà il clarinettista e direttore d’orchestra Lorenzo Iosc ...

Il Petrolini ritrovato L’Orchestra Multietnica domenica a Civitella

Si chiama "Notti e Note d’Estate", ed è la rassegna culturale estiva promossa dal Comune di Civitella, con sei appuntamenti nei diversi centri storici per far conoscere e valorizzare tutto il territor ...

