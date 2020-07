Attilio Fontana indagato per i camici e la storia del conto in Svizzera e del bonifico bloccato (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è indagato nella vicenda della fornitura di camici da parte di Dama S.P.A., società di proprietà del cognato Andrea Dini e della moglie Roberta. L’ipotesi di reato è frode in pubbliche forniture sui camici sanitari prima acquistati per 513 mila euro e poi donati dalla società del cognato. E c’è di più: scrive oggi il Corriere della Sera che da un conto in Svizzera dove nel 2015 aveva «scudato» 5 milioni Fontana il 19 maggio cercò di fare un bonifico di 250 mila euro al cognato. Ma la fiduciaria lo bloccò e segnalò a Bankitalia l’operazione sospetta. Attilio ... Leggi su nextquotidiano

