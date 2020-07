Asia Nuccetelli sempre più irriconoscibile. Come si è fatta vedere: “Sembri un alieno” (Di sabato 25 luglio 2020) Il volto di Asia Nuccetelli è stato di dominio pubblico fin dai tempi della sua infanzia, quando appariva sporadicamente tre le pagine dei vari giornali di gossip ritratta in dolci scatti insieme alla famosa madre. Il suo vero e proprio debutto nel settore dei riflettori però arriva nel 2016, quando decide di partecipare al GF Vip in coppia con Antonella Mosetti. Quella fu certamente una delle edizioni più indimenticabili dello storico reality show targato Mediaset. Il duo composto da madre e figlia creò molto scompiglio all’interno della spiata casa di Cinecittà, quell’anno il GF Vip guadagnò molta audience grazie alle due veraci romane, sempre pronte ad improvvisare show indimenticabili. i più attenti probabilmente avranno notato che Asia ... Leggi su tuttivip

TRASHPERSON18 : #11 Asia Nuccetelli (E comunque a distanza di anni ci vide benissimo sul Dama) -

La vita privata di Astol è finita spesso nel fuoco del gossip. Nel 2019 la storia emersa in favore di cronache rosa con Asia Nuccetelli, figlia dell’ex Non è la Rai Antonella Mosetti, poi un altro ...

Molti sono i commenti pervenuti da tantissimi dei suoi fan che ne apprezzano la struttura fisica e come si tenga sempre in allenamento. Nonostante abbia superato gli anta, la Mosetti, ha un fisico da ...

