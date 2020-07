Alex Zanardi – Prima notte tranquilla al San Raffaele: non è intubato ma condizioni ancora da stabilizzare (Di sabato 25 luglio 2020) Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per il trasferimento in un centro di neuro-riabilitazione che Alex Zanardi è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano. Qui ha trascorso tranquilla la Prima notte e nelle prime 24 ore di ricovero non e’ stato necessario ricorrere all’intubazione. Ora l’obiettivo e’ stabilizzare nuovamente le sue condizioni cliniche, che ieri hanno messo in allarme gli specialisti della clinica di neuro-riabilitazione lecchese Villa Beretta rendendo opportuno il trasferimento del campione paralimpico in una struttura in grado di gestire situazioni di emergenza. E’ stato un aumento significativo della temperatura, ... Leggi su meteoweb.eu

