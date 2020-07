Alex Zanardi: oggi nessun bollettino dal San Raffaele (Di sabato 25 luglio 2020) L’Ospedale San Raffaele di Milano ha reso noto che per oggi non sono previsti bollettini medici sulle condizioni di Alex Zanardi, trasferito ieri nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica della struttura. Il campione paralimpico, operato 3 volte alla testa a Siena dopo il drammatico incidente del 19 giugno in handbike, è stato trasferito ieri dal centro di neuroriabilitazione lecchese Villa Beretta perché le sue condizioni cliniche non erano più stabili. Alex Zanardi “in condizioni instabili”: trasferito in terapia intensiva al San Raffaele di Milano Alex Zanardi in terapia intensiva: il medico che lo ha soccorso spiega cosa potrebbe accadere nei prossimi mesiL'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

HuffPostItalia : Alex Zanardi in terapia intensiva al San Raffaele: 'Condizioni instabili' - LiaCapizzi : Alex Zanardi trasferito da Villa Beretta al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Condizioni in… - marcodimaio : Alex Zanardi sta continuando a lottare, come ha sempre fatto. È il momento di fare sentire a lui e a i medici del S… - magazinepragma : Ansia per Alex Zanardi, di nuovo in terapia intensiva - VIBOANTONIO2 : RT @louisfornellist: Perché Alex #Zanardi è stato ricoverato in terapia intensiva -