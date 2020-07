Ue, Berlusconi: 'Conte bravo nelle trattative, ma adesso ci ascolti' (Di venerdì 24 luglio 2020) L'accordo sui fondi europei 'è certamente per molti aspetti positivo per l'Italia, ma è il frutto di dinamiche europee più che dell'azione del governo italiano'. Lo ha detto il leader di Forza Italia, ... Leggi su tgcom24.mediaset

