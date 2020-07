Thiago Silva, prima dell’Atalanta una priorità assoluta (Di venerdì 24 luglio 2020) Thiago Silva, all’orizzonte l’Atalanta in Champions ma al momento una priorità confermata dallo stesso in conferenza stampa Thiago Silva, all’orizzonte l’Atalanta in Champions ma al momento una priorità confermata dallo stesso in conferenza stampa. L’ATALANTA VIENE DOPO- Il centrale brasiliano è intervenuto in conferenza stampa, prima della sfida contro il Saint-Etienne, rispondendo alle domande sulla sfida a Gasperini: «Non abbiamo ancora parlato di Champions League, l’ultima volta era stata nel giorno del sorteggio. Meglio concentrarsi sul presente, il futuro può attendere. Il prossimo obiettivo è la finale di Coppa di Francia, poi giocheremo col Lione. All’Atalanta ci penseremo dopo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

