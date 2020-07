“Sott’acqua da due a tre minuti”: bimbo annegato a 7 anni in piscina a Brescia, indagati i bagnini (Di venerdì 24 luglio 2020) “Sott’acqua da due a tre minuti”. È morto per annegamento, e non per un malore, Ansh Sharma, il bambino di 7 anni deceduto domenica in una piscina comunale di Brescia. Secondo il medico legale, il piccolo sarebbe rimasto sott’acqua dai due ai tre minuti. Indagate con l’accusa di omicidio colposo sette persone: i genitori del bambino oltre a cinque bagnini presenti in quel momento. È morto per annegamento, e non per un malore, il piccolo Ansh Sharma, il bambino di 7 anni deceduto domenica in una piscina comunale di Brescia. La conferma è arrivata dall’autopsia. Secondo il medico legale il bambino sarebbe rimasto sott’acqua dai due ai tre minuti. È quanto emerge da fonti ... Leggi su limemagazine.eu

