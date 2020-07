Sabaudia, positivo a due tamponi prende treno ed autobus: fermato un uomo indiano (Di venerdì 24 luglio 2020) Sabaudia, questa mattina le forze dell’ordine locali ed il personale sanitario sono intervenute per prelevare un uomo che viaggiava su un pullman in direzione della città. L’uomo, di origini indiane ma rientrato gli scorsi giorni dal Bangladesh, sarebbe risultato positivo a due tamponi e pertanto sottoposto a sorveglianza sanitaria. Stando alle ricostruzioni questa mattina avrebbe preso il treno per Roma, sarebbe sceso a Fossanova e da qui avrebbe poi preso il pullman per Sabaudia. Qui ad attenderlo c’erano la polizia, i carabinieri ed il personale dalla Croce Azzurra. L’uomo è stato trasportato per accertamenti al Santa Maria Goretti di Latina, sono in corso le verifiche da parte dell’autorità ed i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

