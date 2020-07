Roma, spunta la nuova seconda maglia: torna il Lupetto di Gratton (Di venerdì 24 luglio 2020) Svelate le prime foto della nuova maglia away della Roma per la stagione 2020-21. Una maglia in cui tornerà ad essere presente lo storico Lupetto come logo. Dalle immagini, diffuse su Twitter dal giornalista del Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi, possiamo intravedere come il colore prevalente della casacca sia il bianco o “avorio pallido”, con … L'articolo Roma, spunta la nuova seconda maglia: torna il Lupetto di Gratton è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Open_gol : Secondo la Questura il manifesto si trovava insieme ad altri oggetti provenienti da sgomberi e manifestazioni Era… - HellasVeronaFC : La spunta la Roma. Ma tanti, troppi, episodi dubbi. #DaiVerona #RomaVerona #SerieATIM - roma_magazine : RT @calciomercato_m: VIDEO - FIFA 21, svelato il trailer del gioco e la data di uscita, tra le leggende FUT spunta Eric Cantona https://t.c… - biascoleonardo : RT @LaSkilly: Immagino che pensino che siamo tutti idioti.. #Roma #stanzadeicimeli??? #vabbe - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Roma, spunta la nuova seconda maglia: torna il Lupetto di Gratton: Svelate le prime foto della… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma spunta Roma, spunta lo stemma di CasaPound dal commissariato di Polizia. La Questura: «È stato rimosso» Open Di Biagio: "Non ho parlato del futuro con Mattioli La società? Abbiamo tutti delle responsabilità"

Luigi Di Biagio non vuole sentire parlare di una Spal che ha gettato la spugna. Nonostante le sei reti sul groppone, il tecnico romano infatti riesce comunque a trovare qualche spunto positivo nella p ...

Omicidio Mollicone, un giallo lungo 19 anni

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - E' attesa in giornata, nell'ambito del procedimento sull'omicidio di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001, la decisione del gup di Cassino, Domenico Di Croc ...

Luigi Di Biagio non vuole sentire parlare di una Spal che ha gettato la spugna. Nonostante le sei reti sul groppone, il tecnico romano infatti riesce comunque a trovare qualche spunto positivo nella p ...Roma, 24 lug. (Adnkronos) - E' attesa in giornata, nell'ambito del procedimento sull'omicidio di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001, la decisione del gup di Cassino, Domenico Di Croc ...