Roberto Mancini, amore e relax con la moglie Silvia Fortini (Di venerdì 24 luglio 2020) Roberto Mancini in versione estiva. Il commissario tecnico della nazionale italiana è stato paparazzato su una spiaggia in Costa Azzurra, sotto una tenda del celebre Club 55, poco distante da Saint-Tropez. Insieme a lui, l’attuale moglie Silvia Fortini, sposata in seconde nozze due anni fa: uno sguardo al cellulare, poi una partita a carte per l’allenatore azzurro, che questa estate avrebbe dovuto disputare gli Europei. Leggi su vanityfair

Lo_statistico : Mi piacerebbe Roberto Mancini, è maturato tanto e la sua nazionale gioca molto bene. - IgpPioli : @Mr9_88 Se solo Antonio Conte avesse la mentalità vincente anche di un Roberto Mancini, a quest'ora saremmo già campioni d'Italia - IlTempoLibero1 : Si fanno tesi i rapporti tra Roberto #Mancini e la #FIGC dopo la decisione del presidente #Gravina di accogliere Ma… - AC_1908 : RT @AleCrisa86: Se fossi al posto di Roberto Mancini li manderei a fare in culo tutti dal primo all’ultimo, a cominciare da Gravina. - ArenaRosario : RT @AleCrisa86: Se fossi al posto di Roberto Mancini li manderei a fare in culo tutti dal primo all’ultimo, a cominciare da Gravina. -