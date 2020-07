Roberto Draghetti, morto il doppiatore di Jamie Foxx e Josh Brolin (Di venerdì 24 luglio 2020) Roberto Draghetti, storico doppiatore di attori come Jamie Foxx e Josh Brolin, è morto nella notte del 24 luglio 2020 a Roma a 59 anni. Roberto Draghetti, storico doppiatore, è morto a Roma nella notte del 24 luglio 2020. Aveva 59 anni (ne avrebbe compiuti 60 tra un mese) ed è stato stroncato da un infarto. Roberto Draghetti ha prestato la voce a moltissimi attori nel corso della lunga carriera tra cui Jamie Foxx, in Collaterale e Miami Vice, Benicio Del Toro (è sua la voce dell'avvocato samoano in Paura e delirio a Las Vegas), Josh Brolin (Non è un ... Leggi su movieplayer

