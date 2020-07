Parma, D’Aversa: “Alleno un gruppo che ha qualità morali e tecniche” (Di venerdì 24 luglio 2020) Un Parma già salvo affronta un Brescia già retrocesso. I ducali contro il Napoli hanno conquistato la matematica salvezza e contro il Brescia vogliono migliorare ancora di più la classifica.LE PAROLE DI D'AVERSAcaption id="attachment 995719" align="alignnone" width="300" D'Aversa (Getty Images)/captionQueste le parole di D'Aversa in conferenza stampa: "E’ una vigilia diversa per l’aspetto mentale, perché veniamo da una vittoria e quando ci sono dei risultati positivi l’aspetto mentale è totalmente diverso. Questo comunque non deve togliere nulla su come noi dobbiamo andare ad affrontare la partita di domani perché è vero che abbiamo ottenuto il risultato ma è anche vero che in queste ultime partite, iniziando dalla sfida di domani, dobbiamo cercare di recuperare quello che si è perso in ... Leggi su itasportpress

