Paragone mette in riga Parenzo: il faccia a faccia sull’Europa in diretta su La7 (Di venerdì 24 luglio 2020) Nella giornata di ieri (23 luglio), il senatore Gianluigi Paragone ha lanciato il suo nuovo partito per l’Italexit, “No Europa, per l’Italia”. In serata è stato ospite della trasmissione “In onda” su La7, dove era atteso al varco da Luca Telese e David Parenzo per commentare la nascita di questo nuovo soggetto politico che ha come primo punto programmatico l’uscita dell’Italia dall’Ue. Parenzo si è mostrato subito incalzante, lanciando a Paragone qualche frecciatina, ma il senatore ha saputo metterlo subito in riga. Il primo botta e risposta è partito con questa affermazione del conduttore: “È come fondare il partito monarchico il giorno in cui il re è scappato…”. La risposta ... Leggi su ilparagone

Enricaforpeace : @wireditalia #Paragone è un cretino, ma se mette i bastoni fra le ruote al Puzzone può farmi solo piacere. - AurelioMostard1 : @dantegiumanini Tra quelli che poeta via Paragone tra quelli che van in Lega e Gruppo Misto tra 1 po Megaloman con… - lindaeciao : RT @RichbonesE: Il partito #tampax di Paragone fa ridere ma serve anche al Governo.. Si mette molto male per il cdx - PippoPusante : @RobertoTerenzi1 @christian_fsi @gparagone Difficile mettere d'accordo tutti che, insieme, faranno al massimo il 3%… - RichbonesE : Il partito #tampax di Paragone fa ridere ma serve anche al Governo.. Si mette molto male per il cdx -

Ultime Notizie dalla rete : Paragone mette Paragone è il Farage italiano: nasce Italexit per uscire "senza salutare" - L'Unico L'UNICO Palermo: “Lautaro è l’ideale per il Barcellona e per Messi. Il paragone con Aguero…”

Sempre ai microfoni di Sky Sport Giuseppe Marotta ha provato a tranquillizzare il tecnico salentino assicurando che il gap sarà colmato: “Il futuro dell’Inter è quello di affrontare una nuova stagione ...

Tutto su Italexit, il primo partito che vuole portare l'Italia fuori dall'euro

L'ex Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone ha presentato la sua nuova formazione politica, che è anche la prima che vuole parlare ai “delusi dal populismo” (e se ce la fa, potrebbe mettere i bastoni ...

Sempre ai microfoni di Sky Sport Giuseppe Marotta ha provato a tranquillizzare il tecnico salentino assicurando che il gap sarà colmato: “Il futuro dell’Inter è quello di affrontare una nuova stagione ...L'ex Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone ha presentato la sua nuova formazione politica, che è anche la prima che vuole parlare ai “delusi dal populismo” (e se ce la fa, potrebbe mettere i bastoni ...