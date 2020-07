Osimhen-Napoli, Canovi: "Operazione importantissima in un momento di crisi" (Di venerdì 24 luglio 2020) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Alessandro Canovi, procuratore esperto di trattative in Francia: “Il Lille è bottega cara perché ha un buono scouting, l’allenatore sai far cresc ... Leggi su tuttonapoli

DiMarzio : Il #Napoli non molla #Boga: nei prossimi giorni nuovi contatti. E per #Osimhen è fatta - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - DiMarzio : #Koulibaly ha già parlato con #Osimhen - zazoomblog : FOCUS - Tutto su Osimhen: dallaspetto tecnico a quello economico ecco perché il Napoli spenderà 60mln… - 1926_cri : RT @kisskissnapoli: AMBASCIATA NIGERIA: 'CAPO DI STATO E AMBASCIATORE FELICI DEL TRASFERIMENTO DI #OSIMHEN AL ##NAPOLI -