NBA – Anthony Davis incorona LeBron James: “dopo anni gioca ancora a livelli incredibili, è l’MVP” (Di venerdì 24 luglio 2020) L’NBA ha recentemente annunciato che nel valutare l’assegnazione del titolo MVP verranno prese in considerazione solo le partite giocate nella prima metà della stagione. Il duello fra LeBron James e Antetokounmpo dunque non verrà ‘insidiato’ da nessuna prestazione super di altri cestisti nella seconda metà di stagione che si giocherà nell’incertezza del post lockdown. Anthony Davis ha colto l’occasione per ribadire, una volta di più, come sia il compagno di squadra LeBron James a meritare tale riconoscimento: “le cose che sta facendo alla sua età sono incredibili. Sta giocando una delle sue migliori stagioni in NBA. Ha trascinato la squadra al ... Leggi su sportfair

NBA, Wade-Anthony-Paul e un "Big 3" davvero speciale: nasce Social Change Fund" Sky Sport NBA, sconfitta a sorpresa per i Lakers in amichevole contro Dallas

Sconfitta a sorpresa per i Los Angeles Lakers contro i Dallas Mavericks nel primo match dopo il lungo lockdown per via dell’emergenza coronavirus. L’amichevole, che si è giocata nella bolla di Orlando ...

BASKET, NBA: LAKERS KO A SORPRESA NEL TEST CONTRO DALLAS

