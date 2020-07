Nasce Altafini, implacabile bomber d’area di rigore – 24 luglio 1938 – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) Il 24 luglio 1938 Nasce José Altafini, implacabile bomber d’area di rigore che in Italia ha vestito le maglie di Milan, Juve e Napoli Il 24 luglio è il giorno del compleanno di José Altafini, nato a Piracicaba in Brasile nel 1938. Dal 1958 al 1976 è prolifico attaccante in Serie A, con le casacche di Milan, Juventus e Napoli. A tal punto da figurare come il quarto miglior marcatore all time in Italia, al pari di Giuseppe Meazza, con 216 reti segnate in 459 incontri. Nel suo palmarès, in particolare, spiccano quattro scudetti e una Coppa dei Campioni. Conta otto presenze con il Brasile, vincendo per altro il Mondiale del 1958, e sei con quella ... Leggi su calcionews24

