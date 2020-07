MotoGP, GP Andalusia Jerez: i risultati delle prove libere 2, Nakagami il più veloce (Di venerdì 24 luglio 2020) I risultati delle prove libere 2 al Gran Premio di Andalusia, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2020 di MotoGP. Il più veloce nella prima sessione al circuito Angel Nieto di Jerez è Takaaki Nakagami, che chiude davanti a Johann Zarco e Pol Espargaro. Nelle FP2 ancora assente Marc Marquez, che sta svolgendo una preparazione con l’obiettivo di tornare in pista domani. Quarto tempo per Franco Morbidelli, davanti a Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Ottavo tempo per Valentino Rossi, mentre sono fuori dalla top 10 Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. La classifica delle FP2 1° Nakagami 2° Zarco 3° Pol Espargaro 4° Morbidelli 5° Vinales 6° ... Leggi su sportface

