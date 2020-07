Milan-Atalanta, Zapata trova il gol dell’1-1: Calabria disattento (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Duvan Zapata trova il gol del pareggio. In un primo tempo dalle mille emozioni tra Milan e Atalanta, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i ragazzi di Gian Piero Gasperini pareggiano i conti grazie al centravanti colombiano che è più sveglio di Calabria ed è il più lesto a battere la palla in rete. Stavolta Donnarumma non può nulla. Leggi su sportface

