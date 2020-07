Mario Paciolla, giustizia per un poeta (Di venerdì 24 luglio 2020) *** Traduzione di Simone Scaffidi e Gianpaolo Contestabile. La versione originale *** Non sono trascorse neppure 24 ore dalla consegna a New York dell’ultimo rapporto della Missione di Verifica delle Nazioni Unite in Colombia quando una delle tue colleghe di lavoro ti ha trovato morto – mio caro amico poeta e giornalista – nella tua casa di San Vicente del Caguán. Quel rapporto doveva raccogliere le tue osservazioni come volontario dell’organizzazione nella regione del Caquetá, ma, proprio come è successo … Continua L'articolo Mario Paciolla, giustizia per un poeta proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

amnestyitalia : Anche noi abbiamo aderito a questo appello lanciato dalla Rete Accademica Europea per la Pace in Colombia (Europaz)… - fattoquotidiano : Mario Paciolla, gli amici del collaboratore Onu morto in Colombia: “Temiamo un nuovo caso Regeni”. Telefonata Di Ma… - Jacopopelle_98 : RT @simopieranni: Sulla morte ancora avvolta dal mistero del volontario Onu Mario Paciolla in Colombia. L'articolo della giornalista Claudi… - raffamad81 : RT @simopieranni: Sulla morte ancora avvolta dal mistero del volontario Onu Mario Paciolla in Colombia. L'articolo della giornalista Claudi… - ManekiStra : RT @simopieranni: Sulla morte ancora avvolta dal mistero del volontario Onu Mario Paciolla in Colombia. L'articolo della giornalista Claudi… -