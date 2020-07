Manila e Anna hanno già vinto: Temptation Island, un verdetto inequivocabile (Di venerdì 24 luglio 2020) Non servono strategie in amore. I social non apprezzano il comportamento di Anna ed esaltano la maturità di Manila. Quarta puntata di Temptation Island su Canale 5, al timone Filippo Bisciglia, e Anna insiste con la sua strategia. Solito copione, scene già viste. In bagno senza telecamere con il tentatore Carlo, abbracci, complimenti, bacini, carezze. Nel villaggio ormai tutti hanno capito che è tutto falso. Andrea, pur essendo al corrente della strategia, sembra amareggiato. Al faló vedrà la sua compagna nelle solite vesti ma Anna, puntata dopo puntata, sembra spingersi sempre più oltre. Andrea non ci sta. “Adesso si va oltre il rispetto” dice. Effettivamente, anche se dovesse essere una strategia, il ... Leggi su liberoquotidiano

