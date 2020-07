Manifest 2, spoiler 31 luglio 2020: Zeke e Michaela si sposano (Di sabato 25 luglio 2020) Il 31 luglio 2020 si conclude Manifest 2 con la messa in onda del dodicesimo e tredicesimo episodio in seconda serata su Canale 5 e in prima visione assoluta. Ricordiamo che la terza stagione della serie Tv fantascientifica è stata rinnovata e che tutte le puntate delle precedenti possono essere riviste in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Proseguono serrate le ricerche per capire che cosa sia successo ai passeggeri del misterioso Volo 828. Tanti i colpi di scena che hanno portato i protagonisti a confrontarsi con eventi al di là della realtà. I due episodi di Manifest 2 in onda il 31 luglio 2020 si intitolano ”Il grande giorno” e ”Il lago ghiacciato”. Manifest 2, anticipazioni puntata del 31 luglio ... Leggi su kontrokultura

Sery080218 : Forse ora si potrà vedere #Manifest e tweettare senza quelli fissati con gli spoiler - _beaphoenix_ : RT @Jess7510_: Ragaaaaa SPOILER me lo sono andata a cercare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .… - Olty86 : Comunque quando lo vidi mesi fa, io totalmente shockato da questo episodio, in lingua originale rendeva tantissimo!… - Jess7510_ : Ragaaaaa SPOILER me lo sono andata a cercare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .… - Raffipaffy : Non ce la faccio quello che go letto mi fa pensare a possibili spoiler e se ci penso ho un effetto sorpresa al vento #Manifest -

Ultime Notizie dalla rete : Manifest spoiler Manifest 2, anticipazioni puntata del 24 luglio: Grace scivola e le si rompono le acque Blasting News Italia