Luca Ward: "Francesco Pannofino riesce a superare gli attori che doppia" (Di venerdì 24 luglio 2020) Una bella visione da parte di uno dei doppiatori più conosciuti: Luca Ward ci ha raccontato cosa ne pensa del doppiaggio italiano oggi e di Francesco Pannofino. Durante il nostro Ultrapop Festival, abbiamo fatto due chiacchiere col doppiatore Luca Ward, che ci ha raccontato la sua visione sul doppiaggio di oggi, citando anche casi virtuosi di oggi, come Francesco Pannofino. "Noi italiani siamo proprio capaci come doppiatori" - ha detto Luca Ward sul nostro canale Twitch - "abbiamo insegnato questo mestiere a tutti, abbiamo proprio le carte giuste, però oggi come oggi il doppiaggio, secondo me, è ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Luca Ward Luca Ward: "Francesco Pannofino riesce a superare gli attori che doppia" Movieplayer.it Cyberpunk 2077: Luca Ward entusiasta del gioco CD Projekt RED e dei suoi testi 30

Cyberpunk 2077 è un gioco davvero molto bello secondo Luca Ward, che si è dimostrato entusiasta del gioco CD Projekt RED e dei testi su cui ha lavorato nel doppiaggio di Keanu Reeves. NOTIZIA di Giorg ...

"Sono io la voce delle star di Hollywood E coi miei figli mi trasformo nel Gladiatore"

Il principe dei doppiatori: tutto iniziò dal viaggio di ritorno in camion dall’Iraq, dopo 40 anni non ne sono ancora uscito. Per farsi ascoltare dai più piccoli torna Massimo Decimo Meridio. "Dico al ...

