Laceno, organizzato week end in tenda in riva al lago (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBagnoli Irpino (Av) – Il Laceno oggi, dopo l’emergenza Covid, rappresenta una delle località più in voga della Regione Campania, che permette di vivere la natura 24 ore al giorno, lo sanno bene i gestori delle varie strutture all’aperto presenti sul territorio del Comune di Bagnoli Irpino. Tra queste, immerse nella natura sono presenti 4 Aree Pic-Nic, uniche nel suo genere, che quest’anno stanno rimodulando la loro offerta turistica. A cominciare dall’Area Pic-Nic in riva al lago Laceno, organizzata per accogliere i turisti che hanno voglia di passare una giornata e magari anche una nottata all’aperto, in famiglia, ma non solo. Con servizi igienici sanificati e con gli ampi spazi che la montagna concede, con questo anche la ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Laceno organizzato Laceno: week end in tenda in riva al lago Irpinia24 Laceno d’oro International Film Festival: 45esima edizione

Il Laceno d’oro International Film Festival, la storica rassegna ‘del cinema del reale’ di Avellino, annuncia le date della 45esima edizione, dal 6 al 13 dicembre 2020, e apre il contest dei tre conco ...

Prevenzione, ricordo e promozione territoriale: al Laceno il “Drive in Rosa 2020“

Andrà in scena il primo agosto 2020 il “Drive In Rosa“, la “nuova formula” della Camminata Rosa, l’evento che si adegua alle nuove norme anti Covid. Sarà il comune di Bagnoli Irpino, e in particolare ...

Il Laceno d’oro International Film Festival, la storica rassegna ‘del cinema del reale’ di Avellino, annuncia le date della 45esima edizione, dal 6 al 13 dicembre 2020, e apre il contest dei tre conco ...Andrà in scena il primo agosto 2020 il “Drive In Rosa“, la “nuova formula” della Camminata Rosa, l’evento che si adegua alle nuove norme anti Covid. Sarà il comune di Bagnoli Irpino, e in particolare ...