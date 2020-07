Insulti, grida e niente mascherine: l’autista fa scendere i ragazzi dal bus (Di venerdì 24 luglio 2020) E’ successo a Savona: un gruppo di ragazzi è montato su un autobus senza mascherina, urlando e insultando l’autista. I sindacati chiedono più controlli. Momenti di tensione a bordo di un autobus a Savona. Alcuni giovani sono montati sul mezzo ubriachi e molesti, insultando l’autista e prendendo a calci e pugni i finestrini. Inoltre, come … L'articolo Insulti, grida e niente mascherine: l’autista fa scendere i ragazzi dal bus proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Scott, 27 anni, e Adam, 31 anni, passeggiavano serenamente su un marciapiede di Waddon New Road, a Croydon, quando un rider Deliveroo ha iniziato a insultarli. Pesantemente. L’uomo gli ha gridato ‘sie ...

Insulti continui perché omossessuale: "Ma io continuerò a battermi per i diritti"

Auto graffiata, urina sulle persiane, fino alle grida di scherno sotto casa. Gli ultimi anni d’inferno di Omar Magnelli, 26 anni, attivista dei diritti ed esponente politico vaianese PRATO. La sua vit ...

