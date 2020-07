India, molestie sessuali a una 14enne in un centro di quarantena per Covid-19 (Di venerdì 24 luglio 2020) In India una ragazza di 14 anni è stata molestata da un 19enne in un centro per la quarantena di pazienti Covid-19 a Nuova Delhi. Ad accendere i riflettori sulla vicenda è la Bbc, che cita i media ... Leggi su globalist

